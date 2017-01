Sobria eleganza al Salone dell'alta orologeria di Ginevra

Roma, (askanews) - Si è aperto a Ginevra il 27esimo Salone dell'alta orologeria, uno dei primi appuntamenti dell'anno che riguardano l'universo del lusso, dove i marchi più famosi e prestigiosi mettono in mostra le loro nuove collezioni.A differenza della grande fiera di Basilea, che si tiene ogni anno nel mese di marzo, l'appuntamento di Ginevra è esclusivo e ospita solo una trentina di marchi. Tra questi ci sono quelli del gruppo Richemont, considerato il numero due del lusso nel mondo, che controlla società come Cartier e Van Cleef & Arpels, Piaget e Jaeger-Lecoultre.Il Salone è riservato da sempre ai professionisti del settore ma quest'anno, per la prima volta, nell'ultima giornata si apre anche al pubblico. Un biglietto costa circa 65 euro.Parola d'ordine di quest'anno "sobria eleganza", è finita la tendenza degli orologi sproporzionati, gli orologi sono tornati a linee più semplici ma comunque di grande pregio.