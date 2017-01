Soro (autorita' Garante): privacy, creazione diritto universale utopia in cui dobbiamo credere

(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 30 gennaio 2017 Nell'aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati si è svolto il convegno dl titolo "Big Data e Privacy. La nuova geografia dei poteri" organizzato al Garante per la privacy in occasione della Giornata europea per la protezione dei dati personali. Tra i temi l'imptto dei Big Data a livello sociale, il nuovo capitalismo digitale e i nuovi modelli di businnes. Presente il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro.