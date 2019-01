Spagna, nuove complicazioni per trovare il bimbo caduto nel pozzo

Madrid, 22 gen. (askanews) - Nuove complicazioni e nuovo stop alle ricerche per trovare il piccolo Julen, il bimbo di 2 anni caduto il 13 gennaio in un pozzo a Totalàn, vicino alla città spagnola di Malaga. I soccorritori speravano di raggiungere la zona in cui si presume si trovi il piccolo, a circa 80 metri di profondità, tra martedì e mercoledì, ma i tempi si allungano a causa di difficoltà tecniche.Un piano iniziale per raggiungere il bambino con un tunnel parallelo è stato abbandonato a causa dei continui crolli e smottamenti, così i soccorritori hanno iniziato a scavare un altro pozzo parallelo a quello in cui si trova Julen. L'idea era quella di metterlo in sicurezza con dei tubi e di far calare una squadra di minatori in una speciale gabbia per iniziare a scavare una galleria orizzontale di 4 metri che avrebbe dovuto collegare i due pozzi. Ma i tubi pensati per mettere in sicurezza il tunnel si sono rivelati troppo grandi."Sono comparse delle difficiltà tecniche, una volta raggiunti i 40 metri di profondità - ha spiegato il portavoce della prefettura di Malaga - i tubi non passavano più".Il pozzo è stato ora nuovamente perforato per essere allargato.Nonostante le chance di ritrovare Julen vivo siano poche, i soccorritori coltivano ancora qualche speranza, ha dichiarato alla France Presse Bernardo Molto, portavoce della Guardia Civile della provincia di Malaga.