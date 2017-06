Spagna, prosegue lotta contro incendio parco naturale Andalusia

Madrid (askanews) - I vigili del fuoco stanno raddoppiando i loro sforzi per domare un incendio che infuria in un parco naturale nel Sud della Spagna da sabato, che fortunatamente non ha finora provocato feriti."Le fiamme non sono sotto controllo, si estendono e si propagano", ha indicato il portavoce ai pompieri.In arrivo i rinforzi, le autorità stanno mandando uomini e mezzi di soccorso per far fronte all'emergenza.Il rogo, scoppiato sabato e che ha portato all'evacuazione di oltre 2mila persone, interessa il parco naturale di Donana in Andalusia, ma non ha ancora colpito l'omonimo parco naturale, Patrimonio mondiale dell'Umanità dell'Unesco dal 1994.