Sparatoria alla stazione di Monaco di Baviera in Germania

Monaco di Baviera (askanews) - È di 5 feriti, tra cui una poliziotta in gravi condizioni, il bilancio di una sparatoria avvenuta alla stazione ferroviaria di Monaco di Baviera, in Germania.Secondo le prime notizie,, la sparatoria sarebbe avvenuta in seguito a un controllo di un sospetto da parte di una pattuglia della polizia. L'agente ferita è stata colpita alla testa, mentre altre tre persone sono state raggiunte da proiettili vaganti.Ferito anche l'aggressore, che ha agito da solo ed è stato immediatamente arrestato.La stazione è stata evacuata ma la situazione è sotto controllo e sono stati dispiegate ingenti forze dell'ordine e un elicottero per presidiare la zona.Gli inquirenti hanno comunque escluso la pista terroristica e hanno spiegato che "l'unico assalitore è stato guidato da ragioni personali, senza moventi politici o religiosi".