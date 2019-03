(Agenzia Vista) La Spezia, 11 marzo 2019 E' stato ucciso in una sparatoria avvenuta in centro a La Spezia, il titolare di un ristorante a Cadimare, Enzo Daprile. E' successo in piazzale Ferro, nei pressi della stazione. A compiere il delitto il compagno attuale dell'ex moglie, un sottufficiale dell'Aeronautica. _Courtesy Telenord Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev