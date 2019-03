Sparatoria in una scuola in Brasile, undici morti

Roma, 13 mar. (askanews) - Sono almeno undici i morti e sedici i feriti nella sparatoria scoppiata in una scuola della località brasiliana di Suzano, nella regione di San Paolo.Secondo una prima ricostruzione due adolescenti incappucciati sono entrati nell'istituto - che ospita un migliaio di alunni di scuola media e superiore - aprendo il fuoco indiscriminatamente e uccidendo sette studenti e un insegnante; all'arrivo degli agenti i due aggressori si sarebbero poi tolti la vita.In precedenza i due avrebbero inoltre ucciso un uomo, il cui corpo è stato ritrovato a poche centinaia di metri dalla scuola. Le identità e le età delle vittime non sono state ancora rese note, così come resta ancora da accertare il movente della strage.