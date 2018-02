(Agenzia Vista) Parkland (USA), 14 febbraio 2018 Sparatoria in una scuola in Florida, piu' di 20 vittime, polizia arriva a sirene spiegate Un uomo armato ha fatto irruzione in una scuola in Florida sparando sulla folla. Piu' di 20 le vittime nell'agguato. Ancora da chiarire i motivi del gesto, l'uomo e' stato arrestato. fonte Snapchat Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev