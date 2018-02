(Agenzia Vista) Varcaturo (NA), 14 febbraio 2018 Spari contro una jeep a Varcaturo (NA), arrestato 21enne per tentato omicidio Un ragazzo di 21 anni e' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Sarebbe stato lui a far fuoco con una pistola contro l'auto di un 40enne di Acerra. Ancora in corso accertamenti per comprendere le ragioni del gesto. fonte Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev