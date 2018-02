(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2018 Spari Macerata vertice Minniti Gentiloni a Palazzo Chigi Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi per commentare la sparatoria avvenuta a Macerata questa mattina. "Delitti efferati e comportamenti criminali saranno perseguiti e puniti. Questa è la legge, questo è lo Stato". Così il premier "Odio e violenza non riusciranno a dividerci" ha aggiunto. _Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev