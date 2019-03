Spari su un tram a Utrecht, arrestato il presunto killer

Roma, 18 mar. (askanews) - È durata poche ore la fuga di Gokmen Tanis, 37enne di origini turche ritenuto l'autore della sparatoria in un tram a Utrecht, in Olanda, che ha provocato 3 morti e 5 feriti.La polizia olandese ha annunciato di aver arrestato l'uomo nel corso di un raid nella città vecchia. Tanis, la cui foto era stata diffusa dalla polizia con la richiesta di non avvicinarsi al sospetto, ha vari precedenti penali per furto, danneggiamenti, tentato omicidio e al momento sarebbe coinvolto in un procedimento per stupro.Secondo la procura i motivi del gesto sono ancora oscuri: viene preso in considerazione il terrorismo, ma non è escluso neppure un movente familiare.