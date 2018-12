(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2018 Spelacchio is back, l'albero di Natale si accende in piazza Venezia L'accensione dell'albero di Natale di Roma allestito in piazza Venezia. L'abete ribattezzato "Spelacchio", come il suo predecessore del Natale 2017, è stato sponsorizzato da Neflix. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha fatto insieme ai bambini il contro alla rovescia per illuminarlo e ha concluso così: "Vi auguro una splendida serata e delle feste natalizie molto divertenti e serene" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev