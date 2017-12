(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2017 Spelacchio riposa in pace, i messaggi dei romani attorno all'albero di Piazza Venezia L'albero di Natale di Piazza Venezia a Roma è ormai celebre come Spelacchio. Le precarie condizioni dell'abete hanno suscitato l'interesse di cittadini e turisti che non perdono l'occasione di andare a vederlo e lasciare qualche messaggio senza mancare di ironia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev