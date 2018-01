(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2018 11-02-17 Spelacchio saluta Roma, inizia il viaggio verso la Val di Fiemme per il celebre albero, lo speciale Avviata la rimozione di Spelacchio, l'ormai celebre albero di Natale in Piazza Venezia. Le luci sono state spente alla presenza dell'assessore all'ambiente Pinuccia Montanari. Dopo le operazioni di taglio, l'albero verrà trasportato in val di Fiemme e il suo legno sarà utilizzato per realizzare una "baby little house", una casa in legno per le mamme. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev