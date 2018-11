Spettacolo notturno in Thailandia, migliaia di lanterne in cielo

Roma, 23 nov. (askanews) - Uno spettacolo suggestivo. Migliaia di lanterne di carta nel cielo di Chiang Mai, nel Nord della Thailandia, per il Yi Peng Lanter Festival. Sembrano volteggiare e creare disegni davanti alla luna e in mezzo ai fuochi d'artificio, come se fossero costellazioni.Secondo la tradizione locale, liberare una lanterna in cielo è un modo di ringraziare Buddha, onorarlo e chiedergli di tenere lontana la cattiva sorte. Il festival si svolge ogni anno nella notte di luna piena del dodicesimo mese del calendario lunare thailandese e che generalmente segna la fine della stagione delle piogge e l'inizio dell'inverno.