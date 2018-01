(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2018 Spunta un treno a Piazza del Popolo, e' la nuova generazione dei regionali di Trenitalia Si chiamano Rock e Pop, i due nuovi treni che viaggeranno sulle linee regionali di Trenitalia Fs e per pubblicizzare l'arrivo delle new entry in casa Ferrovie di Stato, è stato installato nel pieno centro di Roma un 'fac-simile' dei due treni che si possono visitare anche all'interno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev