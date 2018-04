(Agenzia Vista) Torino, 28 aprile 2018 I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti a Settimo Torinese per un incendio all'interno di una ditta. Tre squadre con 3 APS (autopompaserbatoio) e 2 autobotti sono impegnate nel fronteggiare un vasto incendio di pedane in legno accatastate sul piazzale di un'azienda. Sul posto anche i Carabinieri ed il soccorso sanitario come misura precauzionale _ Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev