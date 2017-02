(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 22 febbraio 2017 Tiene banco in casa Movimento 5 Stelle la discussione sullo Stadio della Roma. Alcuni esponenti del partito sono a colloquio con Beppe Grillo all'hotel Forum per affrontare le questioni più imminenti. Alfonso Bonafede, all'ingresso nell'albergo, ha voluto sottolineare che non è stato decisu nulla sulla delibera Marino e sono in campo tutte le ipotesi.