(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 22 febbraio 2017 Tiene banco in casa Movimento 5 Stelle la discussione sullo Stadio della Roma. Alcuni esponenti del partito sono a colloquio con Beppe Grillo all'hotel Forum per affrontare le questioni più imminenti. La senatrice Paola Taverna ha ribadito la volontà di voler fare di tutto per realizzare l'opera, rispettando le regole ed evitando speculazioni.