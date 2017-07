Standing ovation al Senato, torna McCain operato al cervello

Roma, (askanews) - Standing ovation per il senatore repubblicano John McCain che è ritornato al Senato per la prima volta da quando gli è stato diagnosticato un tumore al cervello.McCain ha partecipato al voto chiave per avviare il dibattito sulla riforma della sanità, una bozza di legge pronta a eliminare e sostituire l'Obamacare.McCain, 80 anni, è stato candidato alle presidenziali del partito repubblicano nel 2008, perdendo contro Barack Obama. Secondo quando hanno scritto i media americani, il suo cancro al cervello sarebbe molto aggressivo.