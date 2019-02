Standing ovation in aula Camera per coordinatore nazionale dei piccoli comuni dell'Anci Castelli

(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2019 22-02-19 Standing ovation in aula Camera per coordinatore nazionale dei piccoli comuni dell Anci Massimo Castelli L'Aula della Camera dei deputati ha ospitato sindaci e rappresentanti dell'Anci per l'evento "Lo Stato dei beni Comuni". Ad aprire l'iniziativa è stato il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Chiusura del Presidente dell'Anci Antonio Decaro e del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Dopo il saluto introduttivo da parte del Presidente Fico, hanno preso la parola i sindaci Chiara Appendino (Torino), Giovanni Arena (Viterbo), Alessandro Canelli (Novara), Massimo Castelli (Cerignale, Pc - Coordinatore nazionale Piccoli Comuni Anci), Mario Conte (Treviso), Antonio Cozzolino (Civitavecchia), Alessandro Fucito (Presidente del consiglio comunale di Napoli e Coordinatore conferenza nazionale dei consigli comunali Anci), Francesco Italia (Siracusa), Dario Nardella (Firenze), Mario Occhiuto (Cosenza), Antonio Ruggiano (Todi), Manuela Sangiorgi (Imola) e Maria Scardellato (Oderzo, Tv) Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev