(Agenzia Vista) Firenze, 21 ottobre 2018 Standing ovation per Renzi sul palco della Leopolda per la chiusura della manifestazione Matteo Renzi ha ricevuto una standing ovation quando è salito sul palco della Leopolda per il discorso conclusivo della kermesse fiorentina durata tre giorni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it