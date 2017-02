(Agenzia VISTA) Rimini, 19 febbraio 2017 Giornata conclusiva del congresso fondativo di Sinistra Italiana. Nichi Vendola lascia la leadership del partito cedendola a Nicola Fratoianni, alla fine del suo intervento ha ricevuto una calorosa standing ovation dalla platea con circa due minuti di applausi, in segno di ringraziamento per quanto fatto in questi anni come leader di Sinistra Ecologia e Liberta