(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2018 Standout Woman Award premia Beatrice Covassi: "Donne vera chiave del cambiamento" "Sono molto lieta di ricevere questo premio dedicato alle donne, che sono la vera chiave del cambiamento, come è stato dimostrato dalle elezioni di Midterm in Usa". Queste le parole di Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, a margine delle premiazioni di Standout Woman Award a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev