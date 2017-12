(Agenzia Vista) Brenna (TO), 11 dicembre 2017 Stretta di mano tra Mattarella e Appendino a Brenna (TO) per commemorazione Francesco Casati Alla commemorazione di Francesco Casati ha preso parte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella scuola elementare intitolata proprio all'ex esponente della DC. Mattarella ha salutato le autorita' presenti, arrivando nella palestra della scuola dove si e' tenuta la commemorazione, e ha stretto la mano a Chiara Appendino, sindaco di Torino. fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev