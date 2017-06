(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2017 Casapound ha promosso una marcia contro lo Ius Soli, il diritto di cittadinanza automatico per le persone che nascono in Italia, legge attualmente in discussione in Parlamento. Alla marcia, oltre al leader di Casapound Simone Di Stefano, ha partecipato anche la showgirl Nina Moric. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev