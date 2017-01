Striscione anti-Trump su una gru vicino alla Casa Bianca

Roma, (askanews) - A pochi passi dalla Casa Bianca, due attivisti di Greenpeace si sono arrampicati su una gru e hanno srotolato un maxi-striscione con la scritta "resist", per indicare di resistere agli attacchi di Trump contro "la giustizia ambientale, sociale ed economica e in materia di istruzione".La scritta, in lettere maiuscole in nero su fondo giallo e arancione, è stata apposta su una bandiera lunga 21 metri e larga 11, visibile fino all'edificio dove si è installato il 45esimo presidente statunitense.