(Agenzia Vista) Piemonte VdA Torino, 31 luglio 2017 Questa mattina alcuni consiglieri comunali, in accordo con varie associazioni, hanno srotolato uno striscione a supporto della campagna "Italia ripensaci" contro l'atomica, tutte le guerre e i terrorsmi. Nello specifico per un appello ai presidenti della Repubblica, del Senato, della Camera e del Consiglio, oltre che al Segretario Generale delle Nazioni Unite, per far sì che l'Italia sostenga il bando Onu delle armi atomiche. Courtesy Rete 7