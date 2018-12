"Stupida donna", bufera su Corbyn per l'insulto contro May

Londra (askanews) - Questo bisbiglio ha messo nei guai Jeremy Corbyn. "Stupida donna" sembra mormorare il leader laburista rivolto alla premier May durante il caos dell'ennesima seduta infuocata sulla Brexit del Parlamento britannico.Un insulto che ha messo in imbarazzo Corbyn travolto dalle critiche dei conservatori e delle donne del Parlamento che chiedono che si scusi per il commento non solo ingiurioso ma sessista."Penso che tutti in questa Camera dovrebbero usare un linguaggio appropriato quando si riferiscono ai membri femminili", ha commentato la premier May.Critiche a cui Corbyn per ora ha risposto tramite il suo portavoce secondo cui non avrebbe detto "stupid woman", (stupida donna) ma "stupid people" (persone stupide).