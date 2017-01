Sud della Thailandia in ginocchio, inondazioni e ponti crollati

Roma, (askanews) - Il sud della Thailandia non è più accessibile via terra a causa delle forti e incessanti piogge che hanno causato la caduta di due ponti e l'arresto della circolazione ferroviaria, oltre alla morte di 25 persone in poco più di una settimana.Le inondazioni, le più gravi da trent'anni a questa parte, hanno colpito oltre un milione di persone, secondo quanto reso noto dal ministero dell'Interno. In totale sono state colpite undici province del sud della Thailandia, e oltre 360mila abitazioni sono rimaste senza acqua. Il governo ha disposto l'impiego dell'esercito per la distribuzione di cibo e viveri di conforto agli abitanti fatti evacuare.Le piogge monsoniche sono inusuali in questo periodo che solitamente, da novembre, è piuttosto secco nella regione.