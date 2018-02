Sud Sudan, Onu annuncia liberazione di oltre 300 bambini soldato

Yambio (askanews) - La missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan ha annunciato la liberazione di oltre 300 bambini soldato.Il rilascio di questi 311 bambini è la prima fase di un programma in favore di 700 bambini soldato nella regione di Yambio, che dal 2013 è devastata dalla guerra civile che imperversa nel Sud Sudan. "Questo è il primo passo - ha spiegato Mahimbo Mdoe, rappresentante dell'Unicef - togliere i bambini dai gruppi armati è un primo passo verso la ricostituzione della comunità, è il primo passo dei bambini verso il ritorno a casa e a una vita normale" Il capo della missione David Shearer ha spiegato che 87 dei 311 bambini rilasciati oggi sono ragazze "che probabilmente hanno subito sofferenze, tra cui abusi sessuali"."È fondamentale che ricevano il sostegno di cui hanno bisogno per raggiungere le loro comunità e che siano accolti a casa dalle loro famiglie e amici senza essere stigmatizzate", ha commentato il funzionario della missione Onu."Ho incontrato una ragazza che vuole fare la sarta e vivere di questo. Queste persone dovrebbero poter realizzare i loro sogni", ha sottolineato.Due anni dopo la sua spartizione con il Sudan, il Sud Sudan è sprofondato nel dicembre 2013 in una guerra civile segnata da atrocità etniche. Si contano decine di migliaia di morti, quasi quattro milioni di sfollati e una catastrofica crisi umanitaria.