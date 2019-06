Sudan, la protesta non si ferma: corteo notturno sfida i militari

Khartoum, 22 giu. (askanews) - La protesta in Sudan non si ferma nemmeno di notte. Il movimento che reclama un passaggio di poteri dai militari al popolo ha rilanciato i nuovi cortei notturni per condannare il "massacro" dei manifestanti durante la dispersione, il 3 giugno, di un sit-in che si svolgeva dal 6 aprile a Khartoum.Migliaia di manifestanti, che partecipavano a questo sit-in di fronte al quartier generale dell'esercito per reclamare un trasferimento di potere ai civili, sono stati dispersi nella violenza da uomini armati in divisa militare, che hanno provocato decine di morti, secondo medici e testimoni.