Sulla manovra prove di dialogo con l'Ue, Conte vedrà Juncker

Roma, (askanews) - Sabato 24 novembre sarà una giornata decisiva per le discussioni tra l'Unione europea e il governo italiano in tema di manovra. Il premier Giuseppe Conte incontrerà a cena il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, con un punto fermo: i saldi complessivi della manovra non si toccano, ma il governo italiano vuole confrontarsi con la Commissione europea sulle riforme in cantiere.Il premier Giuseppe Conte ha annunciato: "Non sono preoccupato, sono vigile per la tutela dei nostri interessi. Sabato incontrerò Juncker e gli altri commissari. Spiegheremo le nostre ragioni e ci confronteremo molto serenamente e in modo costruttivo, tutelando i nostri interessi in Europa".Da parte sua, il vicepremier Luigi Di Maio ha assicurato che la "quota 100" e il reddito di cittadinanza partiranno nei tempi previsti. E sul rapporto con l'Ue ha affermato: "Dobbiamo provare un dialogo ad oltranza con tutti i commissari europei, con la Commissione europea per spiegare la bontà delle misure della manovra e soprattutto dobbiamo spiegare che la manovra può migliorare".