Supercoppa Juve-Milan in Arabia, Salvini: ''Tribune per soli maschi una schifezza''

(Agenzia Vista) Roma, 03 gennaio 2019 Supercoppa Salvini Una schifezza Milan Juve giocata in Arabia Saudita Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta su Facebook: "Intermezzo calcistico: che la supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio se non sono accompagnate dagli uomini e' una tristezza, e' una schifezza: io quella partita non la guardo. Dove sono le femministe italiane, le Boldrini di turno?" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev