Suppletive Cagliari, vince a sorpresa centrosinistra con Frailis

Cagliari, 21 gen. (askanews) - A sorpresa il giornalista, candidato del centrosinistra, Andrea Frailis ha vinto le elezioni suppletive a Cagliari. Un voto segnato da un'astensione record alle urne, ha votato appena il 15,6% degli aventi diritti. Con il 42% dei consensi, il conduttore dell'emittente privata Videolina, 62 anni, diventa deputato alla Camera, soffiando il posto al Movimento 5 stelle; infatti si votava per riempire il posto lasciato libero dall'esponente pentastellato Andrea Mura, il velista espulso dal Movimento per le troppe assenze.Il candidato del centrosinistra era sostenuto dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda, candidato alla presidenza della Regione Sardegna alle elezioni del prossimo 24 febbraio. Frailis ha sconfitto Luca Caschili (5Stelle) e Daniela Noli (centrodestra). Se a fare campagna in Sardegna per il candidato pentastellato erano venuti Danilo Toninelli e Luigi di Maio, per la candidata del centrodestra si era speso Silvio Berlusconi.