Londra, (askanews) - Svelata la carrozza scelta dal principe Harry e da Meghan Markle per il loro matrimonio del 19 maggio. La coppia ha scelto la Ascot Landau, modello usato spesso per le visite di Stato e altri eventi ufficiali e diverso da quello scelto da Kate e William.La carrozza sarà trainata da cavalli Windsor Grey. In sfortunato caso di pioggia sarà utilizzata la Scottish State Coach.