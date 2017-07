Svizzera, inaugurato il ponte sospeso più lungo al mondo

Zermàtt (askanews) - L'impatto visivo è decisamente impressionate, e sicuramente non è adatto a chi soffre di vertigini. É stato inaugurato in Svizzera a Randa nel cantone Vallese il ponte tibetano più lungo del mondo.Il cammino, sospeso di 494 metri a 85 metri e largo 65 centimetri, collega Graechen a Zermàtt sul percorso del Giro d'Europa, interrotto da una frana nel 2010.La struttura semplice, leggera e sicura, stata costruita in soli due mesi e mezzo. Nella Svizzera italiana, si lavora per costruire una struttura lunga 680 metri tra i due versanti della Val Colla che dovrebbe frantumare il record dei vicini Vallesi.