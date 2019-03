Taglia su Hamza Bin Laden, quello che si sa sul figlio di Osama

Roma, 2 mar. (askanews) - Gli Usa hanno annunciato una taglia da un milione di dollari su Hamza Bin Laden, figlio di Osama, il leader di al Qaida ucciso dalle forze speciali Usa in un attacco in Pakistan, nel 2011. Si ritiene che abbia una trentina d'anni e da due anni Washington lo ha inserito nella lista dei terroristi globali. Le lettere di Osama trovate nel suo rifugio indicano che stava istruendo Hamza, ritenuto il preferito dei figli dopo la morte del fratello Saad in un raid di droni Usa, per sostituirlo alla guida dell'organizzazione terroristica.Il Dipartimento di Stato afferma che Hamza ha sposato la figlia di Mohammed Atta, uno dei dirottatori dei quattro aerei di linea usati negli attacchi dell'11 settembre 2001. Hamza Bin Laden avrebbe vissuto per anni in Iran con la madre saudita, una delle tre mogli di Osama. Ma ci sono anche notizie di sue permanenze in Pakistan, Afghanistan o Siria. Un video del matrimonio di Hamza è stato pubblicato dalla Cia nel 2017. "Riteniamo che sia al confine tra Afghanistan e Pakistan e si sposterà in Iran. Ma potrebbe essere ovunque in Asia centromeridionale" ha detto il vicesegretario per la sicurezza diplomatica Michael Evanoff.