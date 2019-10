(Agenzia Vista) Terni, 06 ottobre 2019 Taglio Parlamentari, Di Maio: "Chi non lo vota preferisce la poltrona al cambiamento" "Chi non vota il taglio dei parlamentari preferisce la poltrona al cambiamento". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con la stampa a margine della visita alla Novamont di Terni insieme a Vincenzo Bianconi, candidato M5s-PD alle regionali in Umbria. Fonte: Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev