(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2020 Taglio parlamentari, slitta deposito in Cassazione. Cangini (FI): "Mancano delle firme" Rinviato l’appuntamento per il deposito in Cassazione delle firme per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari. "In 4 hanno ritirato le firme ma altri si stanno aggiungendo per cui per correttezza abbiamo chiesto alla Cassazione uno slittamento" ha spiegato il senatore di FI, Andrea Cangini, fra i promotori del referendum Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev