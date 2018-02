Taiwan: terremoto a Hualien, il bilancio sale a 4 morti

Taiwan (askanews) - È aumentato a quattro morti e oltre 200 feriti il bilancio del terremoto che ha colpito la città di Hualien a Taiwan, dove i soccorritori devono fare i conti con edifici inclinati e i crolli di diversi pianterreni.Le autorità ignorano al momento il numero di abitanti ancora dispersi, ma si parla di almeno 140 persone di cui non si hanno ancora notizie a seguito della scossa di magnitudo 6,4 sulla scala Richter che ha scosso la pittoresca città portuale della parte orientale di Taiwan. Hualien è una delle mete turistiche più frequentate dell'isola.Particolarmente critica la situazione in un complesso residenziale di dodici piani che si è accartocciato su se stesso per il cedimento dei piani più bassi. Questo complesso chiamato Yun Tsui, che ospita anche un ristorante, alcuni negozi e un albergo, è pericolosamente inclinato ed è qui che i soccorritori concentrano i loro sforzi alla ricerca di dispersi.