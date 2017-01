Tajani da Mattarella, è prima visita da presidente Parlamento Ue

Roma, 27 gen. (askanews) - Nella sua prima visita ufficiale in Italia da quando è stato eletto presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani è stato ricevuto al Quirinale dal capo di Stato Sergio Mattarella.Tajani, primo presidente italiano del Parlamento europeo da oltre 35 anni, ha in programma a Roma una serie di incontri con le più alte cariche istituzionali italiane.Dopo Mattarella, il presidente dell'europarlamento vede il presidente del Senato Piero Grasso, la presidente delle Camera dei deputati Laura Boldrini e il ministro degli Esteri Angelino Alfano.Tajani è stato eletto presidente del Parlamento europeo il 17 gennaio 2017 e rimarrà in carica fino alla fine della legislatura prevista per la primavera del 2019.