(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2018 TAP, Calenda risponde a Di Maio: "Mente, non ci sono penali o carte segrete" "Di Maio ha commesso un errore semantico, perché nel contratto della TAP non ci sono penali, è un'opera privata a cui lo Stato ha dato il consenso per la realizzazione, nessuna carta segreta". Queste le parole di Carlo Calenda, ex ministro allo Sviluppo Economico, in risposta alle dichiarazioni di Luigi Di Maio sul gasdotto Tap. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it