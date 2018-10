(Agenzia Vista) Marcianise (CE), 29 ottobre 2018 Tap, Di Maio: "Dire verità non significa cambiare idea, grazie a Conte che ci ha messo la faccia" "Dire la verità su un'opera che va fatta per forza mi sembra più giusto, altrimenti non facciamo la manovra e paghiamo le penali della TAP. Ringrazio il presidente Conte che ha voluto metterci la faccia personalmente". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, intervistato a margine dell'inaugurazione del nuovo treno "Mercitalia Fast", un treno ad alta velocità adibito per il trasporto merci. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it