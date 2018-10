(Agenzia Vista) Scordia (CT), 27 ottobre 2018 TAP, Di Maio: "Va fatta, non ci sono alternative" "Ho letto le carte sulla TAP e ci sono penali per 20 miliardi di Euro, non ci sono alternative". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, intervistato a margine della sua visita a Scordia. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it