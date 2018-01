(Agenzia Vista) Napoli, 09 gennaio 2018 Tasse universitarie, Rostan (LeU) atenei accessibili a tutti e' proposta di grande civilta' La deputata Michela Rostan partecipa all'assemblea regionale della Campania di Liberi e Uguali per la presentazione delle proposte di candidatura alle prossime elezioni politiche. La Rostan ha incontrato i giornalisti e ha commentato la proposta del presidente Pietro Grasso di abolizione delle tasse universitarie per i ceti medi, sottolineando come la garanzia dell'accesso all'Università per tutti sia una proposta di grande civiltà. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev