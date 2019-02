(Agenzia Vista) Torino, 14 febbraio 2019 "Un'analisi commissionata per avere una risposta pre confezionata non sono stupito del risultato ci sono delle contraddizioni vistose, un'analisi che non a caso molti esperti hanno demolito". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino a margine di un evento a Torino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it