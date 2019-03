Tav, Conte: "Decisione entro venerdì, il governo non cade"

Roma, 5 mar. (askanews) - Decisione sulla Tav entro venerdì, "per tutelare l'interesse nazionale". Ma "il governo non cade". Lo assicura il premier Giuseppe Conte, al termine del vertice di governo sulla Tav."Perché dovrebbe rischiare di cadere il governo? Io posso garantire che prenderemo una decisione per tutelare l'interesse nazionale, di tutti i cittadini. Quindi, il governo non può cadere".Mentre sui tempi sulla Tav, Conte annuncia una decisione entro venerdì: "Siamo entrati nella dirittura finale. Oggi c'è stata una prima riunione politica ed abbiamo iniziato un esame preliminare dell'analisi costi e benefici. Domani sera, alle 20.30, proseguiremo ad oltranza con i tecnici". "Avevamo garantito agli italiani che avremmo seguito un metodo trasparente. Avremmo posto a base della nostra decisione non preconcetti, pregiudizi ideologici, interessi partitici o di movimento. Ma avevamo detto che avremmo posto a base un'analisi costi-benefici d è quello che stiamo facendo".