(Agenzia Vista) Chieti, 02 febbraio 2019 TAV, Di Maio: "Finche' saremo al Governo non si farà, discorso chiuso" "Il discorso sulla Tav è chiuso, finché saremo al Governo non si farà". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, rispondendo alle domande dei cronisti in Abruzzo dove sta sostenendo la candidata alla presidenza della Regione per il Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it