Tav, Di Maio: "Non spenderemo 20 miliardi dei contribuenti per la Torino-Lione"

(Agenzia Vista) Pescara, 02 febbraio 2019 Tav, Di Maio, fin quando saremo noi al Governo non spenderemo 20 miliardi dei contribuenti per la Torino-Lione "Fin quando ci saremo noi al Governo non spenderemo mai 20 miliardi dei contribuenti per la Tav Torino-Lione" Così il vicepremier Luigi Di Maio dalla stazione di Pescara insieme ad Alessandro Di Battista e alla candidata presidente per le regionali abruzzesi Sara Marcozzi. /Fonte Facebook Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it